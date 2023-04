Palermo: Lagalla, nessuna bara da oggi finisce nei tendoni

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - Da oggi le bare che giungono al cimitero di Santa Maria dei Rotoli a Palermo non finiscono più in deposito. Soddisfatto il sindaco Roberto Lagalla che stamani ha visitato il camposanto. I tendoni adesso sono senza bare. "Il risultato è stato raggiunto anche grazie all'intervento dello Stato che ha permesso, attraverso la gestione commissariale, di snellire burocrazie e tempi - afferma Lagalla - noi abbiamo sostituito i vertici dell'ufficio e cambiato la direzione di tutti i cimiteri. Entro la fine dell'anno ci saranno anche l'ampliamento del cimitero di Santa Maria di Gesù e i miglioramenti di quello dei Cappuccini. Realizzare un nuovo camposanto è una prospettiva che prendiamo in considerazione ma in un'ottica intercomunale. Entro l'estate tornerà in funzione il forno crematorio dei Rotoli ma è in fase avanzata il progetto di realizzazione di un nuovo impianto. Negli ultimi mesi abbiamo usufruito di una convenzione con il forno crematorio di Misterbianco". Per Lagalla è tempo di bilanci su una delle emergenze che ha trovato al suo insediamento. "Siamo al trenta-quaranta per cento del nostro percorso - aggiunge - contiamo di restituire il camposanto, alla sua piena funzionalità, entro l'anno". Ai Rotoli stamane era presente anche l'assessore ai Cimiteri Salvatore Orlando: "I tendoni hanno ospitato fino a 900 bare. Abbiamo cominciato ad inumare a settembre. Da gennaio ad ora abbiamo accelerato. In media vengono portate a termine venti inumazioni al giorno. Nel deposito restano 620 bare. Abbiamo riorganizzato la struttura grazie anche all'impegno della nuova dirigenza, dei dipendenti comunali e della Reset". (ANSA).