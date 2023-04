Furto sacrilego nella chiesa di San Giovanni a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 08 APR - I ladri hanno fatto irruzione, la scorsa notte, nella chiesa di San Giovanni al Boeo, a Marsala.

Hanno rubato tutti gli oggetti in metallo utilizzati per le liturgie e persino le ostie consacrate.

I malviventi sono entrati nell'antica chiesa realizzata sopra il pozzo della Sibilla lilybetana forzando una porta laterale.

Dell'accaduto, il prete don Francesco Fiorino ha avvisato le forze dell'ordine. Da anni, Don Fiorino è impegnato in attività sociali, fornendo aiuto ai senza tetto e agli altri bisognosi, cui assicura pasti e abitazioni. (ANSA).