Mostre: Raumbilder Frontiera ai Cantieri culturali alla Zisa

Dieci artiste contemporanee, di tre diverse nazionalità (Italia, Germania, Spagna), e diverse generazioni, per una riflessione collettiva sul concetto di "limite" da una prospettiva multidisciplinare. È Raumbilder // frontiera, la mostra a cura del Verein Düsseldorf - Palermo e.V.

che inaugura sabato 29 aprile alle ore 18.00 all'Haus der Kunst dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. L'evento è una delle anteprime del Sicilia Queer filmfest, in programma dal 25 al 31 maggio a Palermo.

Il progetto espositivo, promosso dalle artiste Tine Bay Lührssen, Nina Brauhauser e Blanca Matías in collaborazione con il Verein Düsseldorf Palermo e.V. è il risultato di una residenza artistica che ha coinvolto anche altre sette artiste italiane, spagnole e tedesche: María Álcazar, Marta Colombo, Carola Eggeling, Serena Fanara, Carla Altea Guida, Rossella Palazzolo e Francesca Polizzi. Provenienti da diversi ambiti delle arti visive, durante la residenza le artiste hanno condiviso lo spazio dell'Haus der Kunst, beneficiando reciprocamente dei loro processi artistici e comunicativi, e riflettendo così sul potenziale di mutevolezza e fragilità delle connessioni e sugli effetti di questi processi sull'identità artistica individuale.

Dalla fotografia alla pittura, dalla scultura all'installazione e alla performance, le opere delle artiste attraversano diversi linguaggi, per comporsi nello spazio in una grande installazione collettiva. Si creano così immagini plastiche e spaziali che condensano i diversi approcci estetici e concettuali, e tendono il discorso artistico al suo estremo.

Oltre il confine.

Con questo progetto il Verein Düsseldorf - Palermo e.V.

continua nella sua mission di promozione dell'arte contemporanea, sostenendo gli artisti, emergenti e affermati, e favorendo gli scambi culturali e artistici anche internazionali.

La mostra potrà essere visitata dal 29 aprile al 10 giugno 2023, dal giovedì al sabato, dalle 16 alle 19 e su appuntamento.

(ANSA).