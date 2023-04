Spacciava nel suo negozio, titolare arrestato nel Siracusano

(ANSA) - MELILLI, 06 APR - Un 35enne titolare di un esercizio commerciale di Villasmundo, frazione di Melilli, è stato arrestato dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti con l'accusa di vendere dosi di droga nel suo negozio. All'uomo è contestato anche il possesso illegale di un'arma da fuoco perché durante una perquisizione è stata trovata una pistola a tamburo calibro 8 rifornita e 29 cartucce. Durante i controlli nel negozio la polizia ha sequestrato 27 grammi di marijuana, 47 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 3 grammi di mannite, usata per tagliare la sostanza stupefacente. La droga era già confezionata e pronta per essere venduta. L'autorità giudiziaria ha disposto per l'indagato gli arresti domiciliari.

