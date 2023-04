Giorgetti, St a Catania è il primo esempio di Pnrr realizzato

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "St a Catania, un gioiello del Sud" è "primo esempio del Pnrr in atto, utilizzato in modo intelligente e produttivo, dove c'è anche un ruolo dell'Europa e dell'Italia che hanno promosso la ricerca". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in una nota diffusa a margine dell visita all'St Microelectronics di Catania.

"Siamo nella calma dell'occhio del ciclone - ha dichiarato il ministro - un caso di eccellenza che può fare da traino per altri. Qui, in St, abbiamo avuto la presenza discreta ma vigile dello Stato che ha contributo allo sviluppo con il giusto sistema di incentivi. Sono orgoglioso di questo risultato: abbiamo avuto l'intuito della strategicità di questo progetto".

