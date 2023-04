Donna trovata morta in casa, giallo su cause decesso

(ANSA) - PALERMO, 05 APR - Giallo sulla morte di una donna a Palermo il cui corpo senza vita è stato trovato in un appartamento in piazza Europa. Sarà l'autopsia, disposta dalla magistratura, ad accertare le cause del decesso di Emanuela Candela di 37 anni. Gli agenti della squadra mobile hanno sentito il marito per cercare di ricostruire quanto accaduto. Il corpo della donna è stato trasferito all'istituto di medicina legale dell'ospedale Policlinico. Ha segni di arma da taglio.

Sono intervenuti i sanitari del 118, il medico legale e gli agenti della scientifica che hanno passato al setaccio l'appartamento. Ad aprire la porta della casa sono stati i vigili del fuoco. (ANSA).