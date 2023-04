Riggio, 'privatizzare aeroporto di Palermo prima possibile'

(ANSA) - PALERMO, 03 APR - "Privatizzare l'aeroporto di Palermo? Il prima possibile". Lo ha detto Vito Riggio, neo amministratore delegato di Gesap, la società che gestisce i servizi a terra dello scalo, durante la presentazione del programma per la stagione estiva 2023. Presenti, oltre all'ex presidente dell'Enac, il presidente di Gesap Salvatore Burrafato e, in rappresentanza del Comune di Palermo, l'assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando.

Tanti i temi affrontati durante l'evento tenutosi questo pomeriggio presso i Giardini del Massimo di Palermo: dai lavori all'aeroporto di Palermo al caro voli, passando per la possibile fusione fra lo scalo di Palermo e l'aeroporto di Trapani.

"Stiamo facendo con il presidente Burrafato una ricognizione finanziaria. - ha detto Riggio - Dobbiamo capire qual è lo stato reale della finanza, che non mi pare brillantissimo. Dieci anni fa ebbi una polemica con l'allora sindaco. Si è preferito indebitare la società a condizioni capestro. Personalmente non farò altro debito. Quindi o si fa una ricapitolarizzazione o si vende come avviene in tutto il mondo". (ANSA).