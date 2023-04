Il piccolo teatro di Taormina dai grandi numeri

(ANSA) - PALERMO, 03 APR - La stagione è da grandi numeri: 137 eventi di musica lirica in soli sette mesi per la decima edizione di "Italian Opera Taormina" che viene inaugurata il 5 aprile. La sfida la lancia il teatro Nazarena, un piccolo spazio privato di 140 posti che si trova nel centro storico di Taormina, in via Fontana Vecchia 3. I proprietari hanno deciso di aprire lo spazio quasi tutti i giorni per dare a residenti e turisti provenienti da tutto il mondo l'opportunità di avvicinarsi al settore della musica lirica, e al contempo far conoscere questa piccola chicca siciliana. A curare il programma è l'associazione culturale Italian Opera Live che ha organizzato dal 2014 al 2022 ben 727 eventi con circa 89 mila spettatori.

Protagonisti dello spettacolo inaugurale del 5 aprile che prende il nome di "Italian Opera Taormina", proprio come l'intera kermesse, sono la soprano Carmen Salamone e il baritono Christian Gravina, per intenderci Frollo in Notre Dame De Paris di Cocciante. Il programma spazia tra Mozart, Verdi, Puccini, Donizetti e Rossini, con arie e duetti da La Bohème, La Traviata, Rigoletto, Il Barbiere di Siviglia e molti altri titoli del panorama lirico italiano. I due artisti saranno accompagnati dal maestro Antonio Gennaro. Lo spettacolo andrà anche in tournée con la prima esibizione ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) in occasione della Festa della Repubblica Italiana, seguiranno diversi spettacoli in varie capitali europee per terminare a novembre con una tournée in California (USA).

Gli eventi si svolgeranno ad aprile tutti i mercoledì e venerdì alle 21,15. Da maggio a ottobre invece, complice la bella stagione che porta a Taormina tantissimi stranieri, si andrà in scena tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sempre alle 21,15. Inoltre, come ogni anno, si svolgerà nel contempo il "Taormina international music festival", festival di musica classica che spazia anche nelle sonorità internazionali, dicono dal teatro Nazarena. Verranno organizzati 5 spettacoli rivolti ad un pubblico di bambini e ragazzi e 3 concerti dal titolo "Donatori di Musica" realizzati in varie strutture ospedaliere della Sicilia. (ANSA).