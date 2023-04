Catania: Donzelli, ci sono trattative,ma c.destra sarà unito

(ANSA) - CATANIA, 03 APR - "Il tempo stringe, ma abbiamo ancora qualche giorno. L'importante è scegliere il prossimo sindaco per 10 anni che sia in grado di governare questa città nel miglior modo possibile. Piuttosto che avere fretta è meglio aspettare qualche ora in più per avre il prossimo sindaco che sia all'altezza di quanto merita Catania. Ovviamente, come in tutti i casi, il centrodestra sarà unito. Saremo compatti e porteremo avanti la migliore proposta possibile.". Così il il responsabile organizzativo nazionale di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, sulle prossime amministrative nel capoluogo etneo.

"Ovviamente - sottolinea l'esponente di FdI a proposito dei rapporti con gli alleati - ci sono delle fasi di trattative in cui ciascuno pone sul tavolo le proprie proposte, tutte di altissimo livello.Tutti i nomi che ho letto sui giornali sono validissimi. Alla fine arriveremo su una proposta che sarà quella che reputiamo migliore per Catania, ma non per questo quelli che non correranno per sindaco del centrodestra saranno da meno".

Con la Lega, che ha messo in campo la candidatura della parlamentare nazionale Valeria Sudano, osserva Donzelli, "ci vedremo e parleremo". "Non ci parliamo tramite i giornali - chiosa il dirigente di FdI - governiamo insieme la Nazione e moltissimi territori, governeremo insieme e compattamente anche questi territori.Quando Fratelli d'Italia presenta una candidatura tutti i suoi dirigenti la sostengono con convinzione e compattezza". (ANSA).