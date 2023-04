Pallanuoto: Telimar, vittoria e playoff scudetto a un passo

(ANSA) - PALERMO, 01 APR - Il Telimar Palermo batte in casa la Rari Nantes Salerno 17-8 e mette in altro tassello verso la qualificazione ai playoff scudetto anche grazie alla contemporanea sconfitta della Rari Nantes Savona fermata in casa dell'Ortigia per 11-8. Contro i campani, nella ventitreesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto, i palermitani non sbagliano l'approccio e a metà gara hanno già sette reti di vantaggio che permettono alla squadra allenata da Gu Baldineti di amministrare poi il risultato fino alla fine.

"La Rari Nantes Salerno ha ottimi giocatori e all'andata ci aveva messo in difficoltà - ha detto Baldineti - il pericolo più grande era la paura di vincere. Quando si è obbligati è più difficile. Ho cercato di togliere quanta più pressione di dosso ai ragazzi. La reazione è stata perfetta. Hanno giocato una grande partita, creato tante occasioni, tenendo ritmi sostenuti.

Hanno fatto tanti gol, mantenendo un'ottima difesa. Sabato prossimo contro il Recco sarà difficile, anche per via dell'assenza prolungata di Del Basso per squalifica. Nessuno avrebbe mai creduto al quarto posto. Trieste e Savona sono su altissimi livelli. Se riusciremo a tenerle dietro al termine della regular season sarà tutto merito della società e dei ragazzi".

"Per la certezza matematica dell'accesso ai playoff scudetto - ha aggiunto il presidente del Telimar Marcello Giliberti - ci mancano soltanto tre punti che speriamo di conquistare il prima possibile. Stiamo disputando un grandissimo campionato, fra mille avversità correlate al nostro impianto. Speriamo di poter giocare presto con le tribune agibili, per essere di nuovo supportati dal nostro appassionato pubblico che sinora si è perso questo straordinario spettacolo". (ANSA).