'Marketing dell'autentico', alla scoperta del territorio ennese

(ANSA) - ENNA, 01 APR - Il territorio di Enna è una sintesi compiuta di storia e natura, in cui l'intima espressione dei territori si mescola agli antichissimi 'saper fare' della gente.

Qui paesaggio e cibo possono ancora essere protagonisti di un nuovo umanesimo, un 'marketing dell'autentico' in cui il prodotto turistico, artigianale ed enogastronomico viene offerto in un contesto territoriale fatto di valori culturali, ambientali, etici e salutistici che lo contraddistinguo e lo narrano. Per raccontare questa Sicilia diversa Rocca di Cerere Geopark, con i tre consorzi di piccole imprese e operatori, guidati dalla C.n.a. di Enna e affiancati da un gruppo di partners qualificati, specializzati nelle varie aree di competenza con il compito di trasferire alle aziende competenze ed esperienze, ha portato in giro giornalisti, rappresentanti istituzionali, politici per fargli vivere un'esperienza tra miniere dell'entroterra ennese, monumenti, botteghe artigiane, musei familiari e caseifici. Un percorso per fare comprendere cosa il turista, che predilige l'esperienza, può trovare in questa porzione dell'entroterra siculo, così diversa da quella della costa. I neo consorzi con 40 aziende di diversi settori, spesso gestite da giovani imprenditori subentrati nelle aziende di famiglia annoverano anche ditte agricole che producono grani, frutta e olio, allevamenti con annessi caseifici per la produzione non solo del piacentinu, il formaggio dop con lo zafferano dell'ennese, aziende di trasformazione che producono marmellate pane e dolciumi. E ancora, aziende artigiane nel settore orafo, di restauro e ceramica e aziende di servizi che propongono anche turismo lento, attraverso trekking con gli asini. Ed infine strutture ricettive extra alberghiere di qualità, agriturismi e ristoranti nella terra consacrata al nome della Dèa del grano e della fecondità, il cui mito è legato da millenni al più importante alimento dell'umanità. La due giorni, alla quale hanno partecipato , due gruppi di visitatori, ha avito come obiettivo quello di far conoscere la realtà di questi consorzi che si propone di attrarre nuovi flussi turistici sul territorio e acquisire uno specifico posizionamento di mercato tramite un'azione integrata di marketing. (ANSA).