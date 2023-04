Festa del libro di Zafferana Etnea, oltre 200 appuntamenti

(ANSA) - ZAFFERANA ETNEA, 01 APR - "I genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre. Ma solo entrando in contatto con i libri, si scopre di avere le ali". E' l'aforisma di Helen Hayes che farà da 'fil rouge' alla sedicisima edizione della Festa del Libro di Zafferana Etnea, che si svolgerà dal 14 al 21 aprile.

La manifestazione coinvolgerà oltre 10.000 bambini e studenti appartenenti alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Catania, Siracusa ed Enna. Anche per questa edizione è annunciata la partecipazione di autori nazionali ed internazionali che si alterneranno negli oltre 200 appuntamenti previsti.

L'iniziativa è dell'associazione Calicanto, realizzata in collaborazione con il Comune, con il Circolo didattico, l'Istituto comprensivo, l'università, l'accademia delle Belle arti, la rivista Andersen, l'associazione Amici Festa del Libro-Il sasso nello stagno e la Festa della lettura e del libro.

«Siamo felici di poter accogliere anche quest'anno la Festa del Libro - afferma il sindaco di Zafferana Etnea, Salvo Russo - un appuntamento di grande valore culturale dedicato agli studenti di ogni ordine e grado. La nostra amministrazione ha sempre messo in primo piano il benessere e la sicurezza delle scuole, realizzando numerosi lavori che potessero migliorare le condizioni degli istituti. Con questo festival avremo la possibilità anche di ospitare autori di libri per bambini di fama internazionale, incontri e workshop. Del resto la Festa del Libro è dedicata a tutti coloro che amano leggere e che amano scrivere e il nostro territorio ne conta tanti, di ogni età».

A firmare il manifesto dell'edizione 2023 della Festa del Libro di Zafferana Etnea è Sonia Maria Luce Possentini, Premio Andersen come migliore illustratrice nel 2017 (ANSA).