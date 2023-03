Teatro: a Petralia Sottana in scena i 160 anni del Grifeo

(ANSA) - PETRALIA SOTTANA, 31 MAR - Domani a Petralia Sottana (Pa), nell'ambito delle celebrazioni per i 160 anni del cine-teatro Grifeo, debutterà la nuova stagione teatrale, intitolata 'Radici. Primo movimento la terra', che si concluderà a giugno. Organizzata da Grifeoeventi, dalle OfficineTeatrali quintArmata, con il contributo del Comune di Petralia Sottana e sotto la direzione artistica di Santi Cicardo, l'iniziativa è suddivisa in sette eventi. Fra gli artisti sul palco Lucia Sardo e Ninni Bruschetta. "Questa rassegna - spiega il sindaco di Petralia Sottana, Pietro Polito - dà continuità alla scaletta programmata per l'anniversario dei 160 anni del nostro teatro. È un modo per riaffermare il ruolo di motore culturale di un'istituzione che punta a essere di riferimento per il territorio delle Madonie e anche per altri territori circostanti". Domani andrà in scena 'Mi chiamo Maris e vengo dal mare', prodotto dalla Compagnia Retablo; il 15 aprile 'Madri di guerra', della compagnia Teatro Argentum Potabile; il 22 aprile sarà la volta di 'Quel santo di mio padre', della Compagnia Nave Argo; il 12 maggio toccherà a 'Mari', di Tino Caspanello, della compagnia Incanto Pubblico e SMART; il 20 maggio sarà la volta de 'La madre dei ragazzi' di e con Lucia Sardo, della compagnia Mandara Ke; il 3 giugno toccherà a 'Il mio nome è Caino', di Claudio Fava, con Ninni Bruschetta, della compagnia Bam Teatro; infine, il 9 giugno, andrà in scena 'Didon now', di Lina Prosa, prodotto dalla compagnia dell'Arpa. Si potrà assistere agli spettacoli con abbonamento o acquistando i biglietti per ciascun evento. Il programma completo è visionabile sul sito www.grifeoeventi.it e la pagina facebook Cine Teatro Grifeo.

(ANSA).