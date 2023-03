Comunali: centrodestra,accordo su Trapani,Ragusa e Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 31 MAR - Convergenza sulle candidature a sindaco di Trapani, con Maurizio Miceli (FdI), Ragusa, con Giovanni Cultrera (Civico), e Siracusa, con Ferdinando Messina, (Fi). Su Catania decisione aggiornata a mercoledì pomeriggio per definire la scelta. E' quanto emerso dal tavolo dei coordinatori regionali del centrodestra, in vista delle elezioni amministrative di maggio. Durante la riunione è stata "ribadita la volontà di comporre un quadro armonioso tra i partiti del centrodestra e arrivare ad una sintesi politica unitaria che rispetti la dignità politica di tutte le componenti e vada oltre le amministrative, con una visione strategica della politica in Sicilia".

La Lega continua a reclamare la candidatura a sindaco di Catania, con Valeria Sudano. "Con grande senso di responsabilità - afferma l'eurodeputata e commissario del partito in Sicilia, Annalisa Tardino - abbiamo ribadito l'importanza dell'unità della coalizione e trovato convergenza su tre capoluoghi.

Adesso, in vista della definizione del nodo Catania e delle decisioni sulle altre importanti città non capoluogo al voto, ci aspettiamo il rispetto che merita un partito nazionale al governo, come il nostro, che per la tenuta della coalizione ha rinunciato anche a Siracusa. Attendiamo mercoledì - aggiunge - auspicando di ricevere buone notizie dagli alleati. Dopo la nostra apertura in tutti gli altri centri, sarebbe incomprensibile non concedere la città di Catania ad una candidatura autorevole della Lega" (ANSA).