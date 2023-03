Vino: Planeta nella Top 50 World's Most Admired Wine Brands

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Planeta si conferma tra i 50 "World's Most Admired Wine Brands" 2023 occupando il 25° posto e risalendo di 12 posizioni rispetto all'anno precedente.

"È un onore essere, ancora una volta, tra i selezionati brand italiani del vino premiati con questo riconoscimento. La forza di Planeta sta prima di tutto nei suoi valori e nella loro declinazione sui prodotti e le strategie di marketing e di vendita che l'azienda adotta. Il fatto che questo venga riconosciuto a livello globale ci rende particolarmente felici" - commenta Alessio Planeta, Amministratore delegato dell'azienda vinicola. "Siamo convinti che il nostro impegno nel campo della sostenibilità e della cultura abbia giocato un ruolo importante.

Permettetemi di dedicare questo premio a mio fratello Vito, recentemente e prematuramente scomparso, che è stato la mente e l'anima proprio di quei progetti che hanno reso unico il brand Planeta".

Giunta alla sua tredicesima edizione la classifica, promossa da Drinks International, è il risultato del sondaggio rivolto a un gruppo di influenti esperti del settore vinicolo a cui è stato chiesto di indicare i brand che più ammirano in base a qualità, coerenza, rapporto qualità-prezzo, forza del marchio e marketing.

In occasione di Vinitaly 2023, Planeta sarà presente dal 2 al 5 aprile presso il Padiglione 2 Sicilia - Stand 17 B dove giornalmente, alle ore 10, ospiterà un ristretto numero di giornalisti per conoscere e degustare le novità in catalogo e l'olio Evo biologico Oasi Capparrina. (ANSA).