Via dei librai a Palermo, apertura con gli studenti

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Saranno gli studenti di sette istituti palermitani ad aprire l'ottava edizione della Via dei librai, rassegna dell'editoria indipendente in programma nel quartiere Cassaro, nel centro storico, tra il 20 e 25 aprile. In apertura percorreranno via Vittorio Emanuele, da Porta Felice alla cattedrale, passandosi di mano i libri che hanno scelto di leggere. La prima giornata sarà quindi dedicata ai più giovani, ai ragazzi che frequentano le scuole e che avranno a disposizione le giornate del 20 e del 21 per incontri e letture negli spazi della manifestazione. Gli istituti che parteciperanno all'apertura fanno parte della rete "al Qsar", scuole del centro storico: il Convitto nazionale, il liceo classico Vittorio Emanuele II, ll Liceo scientifico Benedetto Croce, l'Istituto di istruzione secondaria Regina Margherita, l'Istituto nautico Gioeni-Trabia, l'istituto di istruzione secondaria Ragusa Kiyohara Parlatore, la Scuola Media Verga.

Dal 21 scatterà l'ottava per la prima volta uno spazio sarà interamente affidato al supplemento culturale di Repubblica, Robinson. Sono previsti quattro giorni di incontri, letture e dibattiti curati dai giornalisti Lucio Luca, Sara Scarafia e Mario Di Caro. Dopo l'Arena Robinson al Salone del Libro di Torino e lo spazio a Più Libri e più liberi a Roma, è la prima volta che Robinson prende parte a una fiera letteraria del Mezzogiorno. Il programma completo sarà illustrato nei prossimi giorni, al momento viene anticipata la presenza del premio Strega Eduardo Albinati. (ANSA).