Sicilia: Sunseri (M5s), gestione SeeSicily è stata fallimentare

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - "La gestione quasi 'militare' dell'assessorato al Turismo è stata fallimentare in questi anni". Lo ha detto il deputato regionale del M5s, Luigi Sunseri, nel corso della conferenza stampa all'Ars in merito alla vicenda "SeeSicily", il programma di promozione turistica ideato dalla Regione Siciliana sotto la gestione Musumeci per rilanciare il settore nell'Isola dopo la pandemia.

I deputati del M5s hanno promesso clamorosi sviluppi sulla vicenda, e chiedono al governatore della Sicilia di "Liberare l'assessorato al Turismo da Fratelli d'Italia.

"Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha preso delle decisioni importanti rimuovendo il precedente assessore al Turismo - ha ricordato Sunseri -, ma lasciando comunque l'assessorato del turismo a FdI. Quello che noi chiediamo è di evidenziare questa vicenda che è molto più grossa rispetto a quella di Cannes e che probabilmente avrà ulteriori risvolti".

(ANSA).