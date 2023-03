Nuova data per concerto Andrea Bocelli al Teatro di Taormina

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Nuova data per Andrea Bocelli al Teatro antico di Taormina. Il concerto del celebre tenore visto il successo di botteghino dello spettacolo dell'1 settembre raddoppia con un nuovo live il 2 settembre. L'abbraccio del pubblico verso una star internazionale che conta ammiratori da ogni parte del mondo. Complice uno dei teatri antichi più affascinanti d'Italia.

Nel concerto, organizzato da DuePunti Eventi, in collaborazione con Live Spettacoli e con il patrocinio dell'Assessorato Beni Culturali Identità Siciliana e dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e della Città di Taormina, Andrea Bocelli sarà accompagnato dall'Orchestra Coro Lirico Siciliano, con la partecipazione di alcune guest star, in un repertorio di celebri arie d'opera e delle sue hit più famose. (ANSA).