Morto ex deputato regionale Pci Luigi Colombo, cordoglio Cgil

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - La Cgil Palermo esprime cordoglio per la morte, stamane a Palermo, di Luigi Colombo, 87 anni, segretario responsabile della Camera del Lavoro di Palermo dal 1978 al 1980.

Colombo entrò in Cgil giovanissimo, nel 1963 è divenne componente della segreteria della Camera del lavoro Palermo, pochi anni dopo Pio La Torre. Lasciò la guida del sindacato palermitano per proseguire il suo impegno in politica da parlamentare del Pci. Colombo, come lui stesso ha raccontato, fu convinto da Pio La Torre, segretario della Camera del Lavoro nel 1955, a lavorare a tempo pieno al sindacato, dove ha ricoperto all'inizio il posto di membro della segreteria Fiom e poi di segretario responsabile Fiom, percorrendo quindi gli altri gradini fino a raggiungere il vertice.

"Luigi Colombo è stato un grande dirigente sindacale, che ha mosso i primi passi ed è cresciuto nei luoghi di lavoro, dentro la fabbrica, l'Aeronautica Sicula. Appartiene - dice il segretario Cgil PalermoMario Ridulfo - a quella generazione di sindacalisti forgiati nelle lotte e nel conflitto sociale, con un'idea di impegno sindacale e politico consapevole delle condizioni generali della società. Un dirigente sindacale completo, che ha coniugato l'impegno nel luogo di lavoro e nella società, una fonte di ispirazione e di impegno costantemente per noi tutti. Ci stringiamo con grande affetto ai suoi familiari in questo momento di dolore". (ANSA).