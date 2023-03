Migranti, in corso recupero corpo di donna morta a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 29 MAR - Riprendono a Lampedusa le operazione per il recupero del cadavere della migrante che è stato avvistato nella tarda mattinata di ieri a Punta Alaimo, zona Capo Grecale, dove sorge il faro di Lampedusa. Né la motovedetta della Guardia costiera, né i vigili del fuoco sono riusciti ad avvicinarsi al corpo che è in una piccola insenatura. A Punta Alaimo, per tutta la notte, è rimasto un presidio fisso di vigili del fuoco che con un grosso faro hanno illuminato il tratto di costa.

Quattro delle otto bare che si trovano nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa verranno imbarcate sul traghetto di linea che, in serata, raggiungerà Porto Empedocle.

Sono i cadaveri che il 24 marzo scorso sono stati recuperati dalla Guardia costierra dopo il doppio naufragio in area Sar Maltese. Sul traghetto verranno imbarcati, su disposizione della Prefettura di Agrigento, anche 166 dei 1.540 ospiti dell'hotspot di Lampedusa. Ieri, a causa del mare mosso, le due motonavi erano rimaste all'ancora e non era stato possibile effettuare trasferimenti dal centro di primissima accoglienza. (ANSA).