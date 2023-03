Alla Kore di Enna la mostra dell'ANSA su Falcone e Borsellino

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - E' stata inaugurata stamane, alla presenza del rettore dell'Università Kore di Enna Franco Tomasello, la mostra dell'ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino". Un percorso per immagine e testi che ricostruisce la storia dei due magistrati che ha dato vita anche ad un docu-film proiettato nell'aula intitolata a Napoleone Colajanni nel corso di un incontro con docenti e studenti dell'ateneo.

L'evento è stato organizzato assieme alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università Kore, l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia e l'Assostampa.

Subito dopo l'inaugurazione si è tenuto un incontro con gli studenti dal tema "Mafia e informazione , dalle stragi del '92 all'arresto di Messina Denaro" nel corso del quale si sono confrontati Salvatore Ferlita, docente di Letteratura Italiana Contemporanea alla Kore che ha parlato di Leonardo Sciascia, primo scrittore siciliano a scrivere un libro sulla mafia, "Il giorno delle civetta"; il presidente di Sicilbanca Giuseppe Di Forti, che ha spiegato qual è il ruolo delle banche cooperative nell'accesso al credito sul territorio e l'importanza legata al controllo di operazioni sospette subito segnalate all'antiriciclaggio; la docente di Diritto Processuale Penale, Agata Ciavola, che ha affrontato il tema del maxiprocesso a Cosa Nostra, nel bilanciamento tra la tutela dei diritti degli imputati e l'esigenza di fronteggiare un fenomeno criminale come quello mafioso, e il caporedattore di ANSA Sicilia Franco Nuccio che ha raccontato il lavoro svolto in questi anni dall'agenzia sul fronte dell'informazione antimafia e la scelta di fare "memoria" con l'allestimento della mostra sulla vita di Falcone e Borsellino. (ANSA).