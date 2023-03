"Hotel Patria", i dipinti su vetro di Roberto di Alicudi

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - La personale "Hotel Patria" dell'artista Roberto di Alicudi sarà inaugurata Sabato 1 aprile a Palazzo Lucchesi Palli di Campofranco in piazza Croce dei Vespri, a Palermo. La mostra, a cura di Valentina Rippa, prosegue fino al 5 aprile al primo piano del palazzo, dove le opere dell'artista entrano in dialogo con la storia della città e il fascino degli ambienti espositivi aperti in rare occasioni dalla famiglia Parlato, dell'omonima storica ditta di tessuti che ha la sua sede al piano nobile.

I dipinti di Roberto di Alicudi rappresentano una singolare rilettura della rappresentazione pittorica classica che attinge in egual misura dalla Storia e dalla mitologia, restituendo opere intrise di un'estetica ironica e fantasiosa che esprime uno stile unico nel suo genere. Sono pastiche allusivi, talvolta nostalgici o esplicitamente erotici, ma sempre con estremo buon gusto. Un percorso creativo quanto estetico, dove colori, forme, decori, provengono da suggestioni paesaggistiche e architettoniche; le isole Eolie e tutta la Sicilia sono il teatro in cui ambientare "frivole" scene del quotidiano e continuano a suggerire le visioni ricorrenti in tutte le opere dell'artista. I dipinti sono di piccole dimensioni, caratterizzati da un particolare uso della luce e del colore ad olio che steso sui vetri antichi crea un effetto vivido e fluido nelle varianti di rosa e magenta, azzurro e lilla, giallo e blu; anche le cornici utilizzate sono frutto di una attenta ricerca da brocante, pertanto una è diversa dall'altra.

Il titolo Hotel Patria fa riferimento ad un luogo molto amato dai Palermitani, dove a partire dall' Esposizione Nazionale del 1891 fino al 1943 sorse uno degli alberghi più rinomati della città, all'interno di una nobile dimora del quartiere Kalsa.

L'insegna è stata riprodotta in occasione della mostra con la tecnica della pittura su vetro con cui Roberto di Alicudi realizza le sue opere ispirandosi all'arte tradizionale dei Pincisanti radicata nei borghi antichi della Sicilia e nelle piccole isole. L'artista, napoletano di origine, da circa vent' anni ha scelto come dimora artistica l'isola di Alicudi, dove ha appreso da autodidatta, l'antica tecnica con cui realizza i suoi quadri. (ANSA).