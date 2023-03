Consorzio Doc Sicilia al Vinitaly con 68 aziende

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Con uno stand completamente dedicato, in cui sarà possibile degustare i vini delle aziende produttrici, il Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia giunge a Verona per l'edizione numero 55 del Vinitaly, in programma dal 2 al 5 aprile 2023.

Al Vinitaly hanno quest'anno aderito 68 aziende siciliane, che saranno presenti attraverso le loro referenze allo stand (G87, Padiglione 2 - Sicilia), per un totale di ben 125 vini. Il Consorzio propone inoltre alcuni appuntamenti per illustrare alcuni dei suoi progetti e delle sue attività.

"Siamo lieti di partecipare alla 55° edizione del Vinitaly - sottolinea Antonio Rallo, Presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia - che di certo negli anni ha contribuito alla crescita e al successo del vino italiano sui mercati internazionali. Il Consorzio accoglierà al suo stand tutti coloro che vorranno conoscere più da vicino, in uno spazio interamente dedicato, i vini della Denominazione. In uno scenario come quello attuale è importante per tutti i produttori dell'isola un brand sempre più riconosciuto come la Doc Sicilia".

Gli incontri allo stand si terranno a partire da domenica 2, oggetto di particolari focus riservati a stampa specialistica e operatori del settore sui vitigni più rappresentativi dell'isola, ovvero Nero D'Avola, Grillo, Lucido. Alcuni appuntamenti, ospitati nella Hall Meeting del Padiglione 2 - Sicilia, sono invece dedicati a iniziative che il Consorzio sta portando avanti, a partire dalla Conferenza Stampa "Vino & eccellenze siciliane: Il Consorzio Tutela Vini Doc Sicilia e Le Soste di Ulisse uniti per la promozione del patrimonio del "Continente Sicilia", che si terrà lunedì 3 aprile alle 12.45.

In questa occasione saranno illustrati i dettagli della partnership siglata tra Doc Sicilia e l'associazione che raccoglie in Sicilia ristoranti gourmet e tradizionali, pasticcerie storiche, hotel di charme, cantine e istituzioni culturali private.

Mercoledì 5 aprile alle ore 10 saranno illustrati gli aggiornamenti del progetto "L'identità del vigneto Sicilia - Il vivaio Paulsen e la valorizzazione del germoplasma viticolo siciliano". (ANSA).