Turismo: Mangia's trasforma hotel Sciacca in resort 5 stelle

(ANSA) - SCIACCA, 27 MAR - Sono costati 15 milioni di euro i lavori di adeguamento dell'hotel "Torre del Barone" di Sciacca (Ag), da oggi trasformato in un resort 5 stelle. La riapertura è prevista per la settimana di Pasqua. La struttura si trova all'interno del complesso di Sciaccamare, comprendente in tutto 4 alberghi, in un polmone verde situato a due passi dal mare, che la famiglia Mangia acquistò dalla liquidazione della Sitas (società della Regione Siciliana) 25 anni fa.

Quello di Sciacca è solo uno degli investimenti promossi da Aeroviaggi Spa, una delle aziende che fanno parte del gruppo Mangia's. Sono state rinnovate anche altre 2 strutture con l'innalzamento della qualità dell'offerta: il Santa Teresa Resort, in Sardegna, e il Brucoli Resort in Sicilia.

"Il nostro obiettivo - dice Marcello Mangia, Ceo dell'azienda - è di accogliere ospiti diversi tra loro, con priorità e preferenze differenziate. Una combinazione secondo noi vincente, che ci permetterà di raggiungere obiettivi di budget ambiziosi e accontentare le richieste di una clientela sempre più esigente e di respiro internazionale". Le aspettative del 2023 sono, per il gruppo Mangia's', più che incoraggianti. "Puntiamo soprattutto ad attrarre ospiti provenienti dagli Usa", ha aggiunto Mangia. Il quale ha poi annunciato che, dopo un accordo già raggiunto con il brand statunitense Marriott su Brucoli, è allo studio un'ulteriore partnership con una multinazionale americana anche sulla stessa Sciaccamare. "Il 2023 - ha concluso Marcello Mangia - sarà un anno importante per il Gruppo, non solo perché si celebrano i 50 anni di attività, ma anche per le tante novità in corso".

E a pochi giorni dalla riapertura, nella sua nuova veste di resort 5 stelle, l'hotel Torre del Barone di Sciacca ha ospitato oggi un evento di formazione dal titolo "La nuova era dell'hospitality, dove la tradizione incontra l'innovazione".

Diversi i momenti proposti, anche attraverso live cooking e dimostrazioni da parte di alcuni dei nomi più interessanti della gastronomia e della pasticceria, da Iginio Massari a Nicola Fiasconaro. (ANSA).