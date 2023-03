Ponte Stretto:Di Stefano,'serve visione unitaria di sistema'

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - "Al Paese e specie al Sud serve una visione strategica di politica infrastrutturale unitaria e sistemica che guardi finalmente alla competitività e alla sostenibilità. In questa visione va inquadrato il Ponte sullo Stretto". Lo dice Riccardo Di Stefano, vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani Imprenditori, nel suo intervento al convegno "Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria", in corso al teatro Massimo di Palermo.

"E' necessario rilanciare tutti gli investimenti infrastrutturali, migliorandone la programmazione e la qualità per rispondere ai fabbisogni reali di cittadini e imprese. Il Ponte è una delle opere importanti, ma è fondamentale che sia inserita in un progetto complessivo di sviluppo strategico logistico-infrastrutturale del nostro Paese, cioè all'interno di una strategia che riguardi anche gli altri collegamenti infrastrutturali nella Regione Sicilia e più in generale nelle Regioni del Sud". (ANSA).