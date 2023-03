Ponte stretto: sindaco di Palermo, è acceleratore di sviluppo

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - "Il ponte sullo stretto è un intuitivo e naturale acceleratore di sviluppo per quanto riguarda tutta la regione siciliana e non soltanto la città di Messina. Sono convinto che il ponte ci possa consentire lo sviluppo delle infrastrutture ancora mancanti o in ritardo nel nostro territorio, perché l'isolamento che deriverebbe senza ponte, oltre a rafforzarsi, andrebbe a determinare una sinecura di investimenti di alto profilo a livello regionale che certamente inciderebbe negativamente sulla infrastrutturazione ulteriore necessaria allo sviluppo della Sicilia". Lo ha dichiarato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, che ha partecipato stamani al convegno "Il Ponte sullo stretto una sfida necessaria", organizzato dalla Fondazione Magna Grecia e dalla Fondazione Sicilia al Teatro Massimo. (ANSA).