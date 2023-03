Ponte Stretto: Schifani,'il mio governo lo sosterrà'

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - "Il mio governo sosterrà la realizzazione del Ponte, e si impegnerà per miglioramento i collegamenti, su gomma e su ferro". Lo dice il governatore della Sicilia, Renato Schifani, parlando con i giornalisti a margine del convegno "Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria", in corso al teatro Massimo di Palermo.

"Sul miglioramento della rete stradale siciliana apriremo un grande fronte, un confronto serrato con Anas. Siamo ormai alla vigilia del commissariamento dell'autostrada Palermo-Catania.

Parleremo con con Rfi, Ferrovie dello Stato, Anas, per capire bene i tempi dell'investimento di oltre 11 miliardi che toccano alla Sicilia. Ho chiesto al ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e ai vertici di Rfi un cronoprogramma per la realizzazione delle autostrade Palermo-Catania e Catania-Messina". (ANSA).