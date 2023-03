Festa della lettura in scena, ragazzi di 15 scuole al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - Il 29 marzo alle 10, al Teatro Biondo di Palermo, avrà luogo la "Festa della lettura in scena", appuntamento conclusivo dell'iniziativa "Alza la voce!" progetto di educazione alla lettura espressiva promosso dal Teatro di Roma e realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Teatro Biondo Palermo ed Emilia Romagna Teatro Ert - Teatro Nazionale.

Nelle scorse settimane i ragazzi delle scuole delle regioni coinvolte - Lazio, Sicilia, Emilia Romagna - dopo aver ricevuto copie dei libri "Le avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi (scuole elementare), "Piccole donne" di Louisa May Alcott (scuole medie) e "Il giorno della civetta" di Leonardo Sciascia (scuole superiori), hanno partecipato a diversi laboratori condotti da attori. In occasione della Festa saliranno sul palco del Biondo gli alunni dei quindici istituti scolastici di Palermo e provincia coinvolti nel progetto, accompagnati dagli insegnanti e dagli esperti-formatori Virginia Alba (primarie), Federica D'angelo (medie), Rinaldo Clementi (superiori), e a turno leggeranno alcuni passi dei romanzi.

A scegliere le coppie di lettori - una per ciascun ciclo scolastico - che rappresenteranno Palermo alla Festa nazionale della lettura, che avrà luogo al Teatro Argentina di Roma il 18 aprile, sarà un giuria composta da Eliana Calandra, consulente culturale del sindaco di Palermo; Claudia Fucarino, referente del Patto per la lettura per il Comune di Palermo; Giuseppe Scuderi, dirigente del dipartimento regionale dei Beni culturali. Al loro fianco la direttrice del Teatro Biondo, Pamela Villoresi, e l'attore e regista Gigi Borruso. (ANSA).