Cinema: 6 titoli alla rassegna Rendez-Vous, anche 'Ferdinandea'

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - La tappa palermitana del festival "Rendez-vous" si svolgerà al cinema Rouge et Noir dal 30 marzo al 2 aprile. Il programma prevede sei proiezioni: cinque lungometraggi di finzione e una sessione speciale a metà strada tra cinema e arte contemporanea dedicata al lavoro di Clément Cogitore sull'isola di Ferdinandea, pellicola che sarà proiettata il 30 marzo alle 18.30 alla presenza del regista.

Nel 1831, tra la Sicilia e la Tunisia, al largo di Sciacca, emerse un'isola che attirò l'attenzione delle potenze europee, battezzata "Ferdinandea" dal Regno delle Due Sicilie, "Julia" dai francesi, "Graham" dagli inglesi, "Nerita" dai tedeschi. Cinque mesi dopo, l'isola vulcanica sparì di nuovo e oggi si trova pochi metri sotto la superficie del mare. Il lavoro su questa pellicola di Cogitore - uno dei registi ospiti dell'edizione di Rendez-Vous, insieme ad Alain Guiraudie - si è svolto per gran parte in Sicilia nell'estate del 2020 e ha beneficiato del sostegno di vari musei di scienze naturali ed istituti di ricerca.

Gli atri titoli in programma sono "Mon crime - La colpevole sono io", film di François Ozon; "Viens je t'emmène", di Alain Guiraudie; "Goutte d'Or", di Clément Cogitore; "Pacifiction - Tourment sur les îles", di Albert Serra; "Le lycéen", di Christophe Honoré. (ANSA).