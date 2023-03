Capitale della Cultura 2025, Agrigento presenta il dossier

(ANSA) - AGRIGENTO, 27 MAR - C'è ottimismo nella delegazione agrigentina che è stata sentita, nella sala Refettorio di palazzo Venezia a Roma, dalla giuria del ministero della Cultura. Agrigento è candidata a Capitale italiana della Cultura per il 2025. Il dossier è stato presentato dal sindaco Franco Miccichè, dal progettista Roberto Albergoni, e dal presidente del Consorzio universitario Antonino Mangiacavallo. Ma hanno anche relazionato Teresa Fiore, docente Montclaire università del New Jersey, Margherita Orlando coordinatrice progetto archeologia pubblica Agrigento/Tunisi, Florinda Saieva fondatrice Farm Cultural Park Favara, e il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno. Sono intervenuti anche Costantino Ciulla, assessore comunale di Agrigento, Pasquale Seddio docente università Bocconi e Letizia Casuccio, direttore generale Coopculture. Bisognerà attendere l'audizione di tutte le altre nove città candidate prima di conoscere la decisione della giuria prevista per il 31 marzo. (ANSA).