Art bonus: a Palazzo Abatellis in mostra trittico medievale

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - In mostra a Palermo il trittico medievale raffigurante l'incoronazione della Vergine fra i Santi Pietro e Paolo, restaurato con fondi privati dei marchesi Marida e Annibale Berlingieri. Da oggi al 30 aprile l'opera, gemella di un altro trittico proveniente anch'esso dalla chiesa normanna di San Pietro La Bagnara, demolita nel 1834, è esposta nella Galleria regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, nei cui depositi era conservata.

Si tratta del primo progetto pilota in materia di Art Bonus, interamente realizzato grazie a mecenati privati. "Siamo particolarmente felici per questo primo intervento realizzato con uno strumento fiscale che si rivela utilissimo. L'operazione - afferma l'assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - è un chiaro segnale dell'interesse e della passione che tante persone nutrono verso l'arte. Certi dell'importanza che riveste la partecipazione dei privati nella gestione dei beni culturali, speriamo di poterci aprire sempre di più a forme di collaborazione come questa per restituire alla collettività parti fondamentali della storia della quale, spesso, le opere d'arte sono testimonianza".

Il restauro conservativo dell'opera è stato accompagnato da approfondimenti diagnostici e conoscitivi per datare i materiali costruttivi e le tecniche esecutive di carpenteria e pittura su superfici lignee. La pala d'altare quattrocentesca rappresenta una rara testimonianza di pittura medioevale, mai uscita dai depositi della galleria, che assembla più scomparti e cuspidi su base a predella e pilastrini laterali poligonali che moltiplicano le superfici interamente dipinte su fondo oro.

