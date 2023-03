Sfruttamento dei dipendenti, inchiesta sul 118 a Siracusa

(ANSA) - SIRACUSA, 23 MAR - Carabinieri del Nil stanno eseguendo a Siracusa un controllo giudiziario di azienda disposto dalla Procura nei confronti della Seus Scpa, società a intero capitale pubblico che ha in gestione i servizi di assistenza e del pronto intervento del 118. Le ipotesi di reato contestate sono "sfruttamento dei lavoratori e rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, in concorso", in "esecuzione di un medesimo disegno criminoso, sfruttando e intimidendo i dipendenti". Il provvedimento è eseguito da carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Siracusa. (ANSA).