Teatro: 'I Promessi Sposi', musical a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - A Palermo per la prima volta, il musical "I Promessi Sposi-Un Amore senza leggi" di Michele Guardì, con musiche di Pippo Flora. A portarlo in scena sarà l''associazione "Teatro e Vita" il 25 marzo alle 21:00 nel Teatro "Savio", a Palermo. La regia è di Giuseppe Celesia (che interpreterà "Renzo") e l'organizzazione generale di Alberto Puglisi (che interpreterà sia "l'Innominato" che "l'avvocato Azzecagarbugli"). Le coreografie sono di Alessandra Mazzara che guiderà il suo corpo di ballo costituito da Alba Farruggia, Floriana Sabato, Simone Mignosi e Umberto Agnello. Sul palco presente un coro di suore interpretato da Giusy Ribbeni, Giovanna Scianna, Mariassunta Casarrubia, Tiziana Ganguzza e Marta Massei. "Oltre alla celebre storia d'amore tra Renzo e Lucia, viene dato particolare rilievo all'evento storico della peste del 1630 che iniziò alle porte di Milano e causò tanti morti, evento quanto mai attuale dopo la recente pandemia del Covid 19 che, diffondendosi in Italia proprio dalla Lombardia, ha cambiato il nostro modo di affrontare la vita", dicono Celesia e Puglisi.

Insieme a loro gli altri interpreti sono: Serena Marino (Lucia), Davide Scaglione (Don Rodrigo), Eliana Lo Faso (Gertrude la Monaca di Monza), Peppuccio Pecoraro (Frate Cristoforo/ Cardinale Borromeo), Ignazio Cusimano (Don Abbondio), Maria Grazia Saccaro (Agnese/ Perpetua), Ivan Puglisi (il Griso), Salvatore Scrima (Conte Attilio/ Egidio) e Manuela Donzelli che, oltre ad essere aiuto regia, interpreterà "la Narratrice" e la "madre di Cecilia". L'evento è già sold-out e per questo la compagnia ha assicurato una replica tra la fine di aprile ed i primi giorni del mese di maggio. (ANSA).