Teatro: debutta a Catania 'La scattiàta', di Silvana Grasso

(ANSA) - CATANIA, 21 MAR - Andrà in scena in prima assoluta sabato 25 marzo alle 21 nel Piccolo Teatro di Catania 'La Scattiàta', pièce inedita firmata dalla scrittrice Silvana Grasso, diretta da Salvo Piro e prodotta dal Teatro della città - Centro di produzione teatrale. Lo spettacolo sarà replicato l'indomani alle 17.30. In scena Franco Mirabella e Manuela Ventura. Il debutto della pièce è in programma per sabato 25 marzo, ore 21 (replica domenica 26 marzo, ore 17.30).

"La Scattiàta, Rosita Romeo, e il presidente di Corte d'Appello, Nannino Vannantò - dice Silvana Grasso, qui alla sua prima drammaturgia - sono due facce dello stesso fallimento. Il Sessantotto, la certezza di ripiantare il mondo, di spezzare il giogo dell'asservimento, della palude sociale, delle carriere assicurate dal ruolo dei padri". "La Scattiàta e Vannantò - aggiunge - entrambi giovanissimi.

Lei bellissima laureanda in filosofia, affascinante, sulle barricate della rivolta sessantottina che doveva cambiare il mondo. Lui, bruttino timido insignificante laureando in legge con il viso sfigurato da uno spaventoso angioma. La vita adulta, la mancanza di coraggio, l'opportunismo travolgono tutti senza esclusione, tranne la Scattiàta che, proprio per avere tenuto fede alla sua militanza, tutti considerano 'scattiàta', fuori di testa, così assolvendo carriere fondate su reati e misfatti d'ogni tipo". "Fortunosamente - conclude - si rivedono quarant'anni dopo, lui presidente di corte d'appello, da sempre innamoratissimo di Rosita. Lei sfigurata nel corpo dalla miseria e dal tempo, che non ne ha però asservito e prostituito gli ideali. Fingono di non riconoscersi, ma ognuno sa bene chi è l'altro. Tra i due un dialogo serratissimo, a tratti drammatico a tratti poetico, metafora di un più grande dramma, essere uomini". (ANSA).