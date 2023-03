Mafia: a Castelvetrano ricordate le sorelline Nencioni

(ANSA) - CASTELVETRANO, 21 MAR - È stato dedicato al ricordo delle piccole sorelline Nadia e Caterina Nencioni, vittime innocenti della strage dei Georgofili, la manifestazione organizzata oggi (Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie) presso la Scuola dell'infanzia di via Torino a Castelvetrano. Alle due bambine, anni addietro, è stato intitolato il Parco giochi della Scuola. Il plesso fa parte dell'istituto 'Capuana-Pardo', lo stesso frequentato dalla docente Laura Bonafede, da ieri sospesa per dieci giorni perché indagata nell'indagine sulle rete dei fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro.

"La nostra è una scuola che da sempre ha fatto legalità - ha ribadito il dirigente scolastico Vania Stallone - per noi il valore della Costituzione e dei diritti è stato un principio fermo in tutti i processi educativi per gli alunni". La dirigente ha ricordato che l'Istituto quest'anno ritirerà, presso la Camera dei deputati, il primo Premio nazionale 'Testimoni dei diritti'. Al termine dell'intervento la dirigente ha detto provocatoriamente: "Dopo aver elencato cosa facciamo sul terreno della legalità, mi sento di chiedere scusa a tutti".

