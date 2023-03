Teatro: Un naso e un patatrac in scena al Libero

(ANSA) - PALERMO, 20 MAR - Domenica 26 marzo alle 17, per Isola di teatro, il cartellone del Teatro Libero di Palermo per bambini e famiglie, in scena Un naso e un patatrac, tratto dal Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand, con l'adattamento e la regia di Gioele Peccenini.

Cyrano de Bergerac è uno degli eroi romantici che ha appassionato intere generazioni e ispirato film e rappresentazioni teatrali. Con un naso importante Cyrano non deve aver avuto una vita semplice neppure da ragazzino: parte da questa "diversità" del poeta uscito dalla penna di Rostand, abile con le parole e con la spada, la lettura della compagnia Teatro Fuori Rotta adatta ai bambini dai cinque anni in su.

"Si può essere "diversi" dagli altri e al tempo stesso felici ed accettati? O meglio ancora, può la nostra diversità renderci ancora più apprezzati? Un ragazzo che non riesce ad accettare il suo aspetto fisico, un innamorato che si sente a disagio e in imbarazzo quando deve rivelare i suoi sentimenti e una giovane con le idee ancora un po' confuse. Di questo e molto altro parla il nostro Cyrano - commenta il regista Gioele Peccenini - il cui naso impegnativo, rappresenta un caso più unico che raro. Tra un duello, una poesia, un mezzo imbroglio e una dichiarazione d'amore, scopriremo che anche un patatrac apparentemente inevitabile, sarà risolto grazie alla forza dirompente di un uomo che non si vuole piegare e continuamente lotta e scalcia per affermare la propria indipendenza ed unicità che rende Cyrano una commedia realmente universale" (ANSA).