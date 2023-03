Sicilia: Schifani, sanità è bene e funzione essenziale

(ANSA) - CATANIA, 20 MAR - "Quando si taglia un nastro si raggiunge un traguardo al quale hanno ovviamente lavorato i miei predecessori. Occorre quindi dare atto al Governo Musumeci di aver lavorato bene. E' la seconda volta che vengo a Catania per inaugurare centri di emergenza ed il nostro obiettivo è proseguire a riformare la sanità pubblica, aumentare la presenza dei presidii e dare risposte all'utenza perché la sanità è un bene ed una funzione essenziale". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani inaugurando stamane a Catania, insieme con l'assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, il nuovo Centro di emergenza dell'ospedale Garibaldi.

La struttura è di1.600 mq a piano, con una superficie totale di 6.400 metri quadrati. Ha 20 posti di terapia intensiva - quattro dei quali in isolamento - 16 di semi intensiva - 4 dei quali isolati - e 16 di degenza ordinaria. Ha inoltre, unica struttura nel Sud Italia, una zona di biocontenimento con 5 posti letto. ha un ingresso separato per pazienti con sospette malattie infettive e pannelli solari per completo efficientamento energetico. (ANSA).