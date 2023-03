Progetto Trap, murale contro le discriminazioni ad Avola

(ANSA) - AVOLA, 20 MAR - Un murales per rappresentare il rispetto, l'accoglienza, l'apertura, una prospettiva di felicità, è stato realizzato ad Avola, nel Siracusano, da ragazze e ragazzi in carico alla giustizia minorile nell'ambito del progetto Tutti rivendichiamo altre prospettive. Il Trap - realizzato selezionato da 'Con i Bambini' nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, con capofila Arci Catania - vede la partecipazione di Arci Siracusa e Accoglierete. Punta aun modello educativo innovativo sul piano metodologico in grado di contrastare sul lungo termine il fenomeno della devianza giovanile e affiancare il lavoro degli Uffici di servizio sociale per minorenni della giustizia minorile. La linea seguita è il potenziamento del rapporto con la comunità di quei minorenni che vengono espulsi dai sistemi educativi e condotti ad atteggiamenti devianti dalle condizioni sociali e culturali nelle quali vivono.

Da dicembre ad Avola, nella sede dell'associazione Aquanuvena, si è svolto il laboratorio " Strappi quotidiani", promosso dal centro cooperante di Siracusa del progetto Trap. Destinatari del laboratorio sono stati adolescenti, dai 14 ai 17 anni e giovani, fino ai 21 anni, segnalati dall'Autorità Giudiziaria minorile e già in carico agli Ussm. Il laboratorio è stato curato da Eleonora Gennaro e Salvo Corso. educatori del progetto Trap, con la collaborazione dell'artista Marcos Fernando Do Nascimento in arte Marcos Gia, che ha curato gli aspetti tecnici insegnando ai giovani partecipanti tecniche di street art. Il laboratorio ha avuto come tema il rispetto delle differenze di genere e che poi si è esteso a quelle di etnia, religione e al contrasto alle discriminazioni. A conclusione del laboratorio i ragazzi assieme all'artista hanno realizzato un murale in viale Piersanti Mattarella in collaborazione con l'amministrazione Comunale di Avola, che ha concesso la possibilità di utilizzo dello spazio pubblico. (ANSA).