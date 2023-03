Pallamano: Serie A; Brixen Sudtirol-Erice 27-32

(ANSA) - BRESSANONE, 18 MAR - Successo degno di nota per l'Handball Erice che espugna il campo delle campionesse d'Italia del Brixen Sudtirol 32-27 nello scontro diretto per le posizioni che contano della classifica del campionato di Serie A di pallamano femminile.

La vittoria permette alle ericine di riappropriarsi del terzo posto in classifica scavalcando proprio le tirolesi e lasciandole indietro di un punto. Sempre avanti Erice nel corso della partita grazie alle prestazioni di Polina Gorbatsjova e di Karichma Kaltoumé Ekoh, in evidenza rispettivamente con 11 e 8 reti realizzate.

Bene anche la difesa che ha permesso di tenere a distanza le avversarie, chiudendo il primo tempo in vantaggio sul 14-10 e poi tenere il tema della partita invariato fino al 32-27 finale.

