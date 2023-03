Con divieto avvicinamento aggredisce marito, arrestata

(ANSA) - SANT'AGATA LI BATTIATI, 18 MAR - Una donna di 34 anni nei cui confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento è stata arrestata dai carabinieri a Sant'Agata Li Battiati (Catania) dopo che per strada ha aggredito a schiaffi e pugni l'ex marito 53enne perchè gli impediva di incontrare i figli e l'ha derubato di uno zaino contenente un PC ed altri oggetti tra cui e chiavi di casa dell'uomo. E' stata posta ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

La donna il giorno precedente si era recata in casa dell'uomo per incontrare i figli, che erano stati affidati all'ex marito.

Aveva insistentemente bussato alla porta dell'abitazione del marito, che non l'aveva accontentata stante il provvedimento restrittivo.

Prima di aggredite l'ex marito, la donna l'avrebbe chiamato al telefono minacciando di buttare acido in viso ad una presunta nuova compagna dell'uomo quindi si sarebbe recata a Catania presso la sede del posto di lavoro dell'ex marito, il quale, alla fine del proprio turno, l'avrebbe notata nelle vicinanze della propria autovettura che inoltre aveva tutte e quattro le ruote a terra. (ANSA).