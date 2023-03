Comunali: Salvini, Sudano è migliore candidata per Catania

(ANSA) - CATANIA, 17 MAR - "Ho grande stima per Valeria Sudano, la migliore candidata per guidare una città straordinaria come Catania, Comune che solo pochi anni fa la Lega al governo aiutò con cifre importanti per evitare dissesto, caos e licenziamenti". Lo afferma Matteo Salvini sulle prossime amministrative di maggio nel capoluogo etneo. Valeria Sudano, 47 anni, è stata eletta nella Lega alla Camera dei deputati nel collegio uninominale Sicilia 2. (ANSA).