Solidarietà: appello associazione Siracusa, cerchiamo sede

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - L'Associazione Astrea, nata a Siracusa in memoria di Stefano Biondo, da 10 anni, cerca una nuova sede. Attualmente si trova in Piazza Santa Lucia 16, e ha a disposizione 100 metri quadrati che sono pochi per svolgere le attività di solidarietà e beneficenza. Oltre all'accoglienza delle persone in difficoltà, Astrea distribuisce alimenti a circa 1000 persone, dal 2022 è affiliata al Banco alimentare ma negli anni passati ha sempre supportato il bisogno di alimenti e generi di prima necessità con raccolte alimentari presso i supermercati, carrelli Solidali e con l'aiuto dei donatori. Al suo interno, oltre alla distribuzione dei pacchi alimentari, si porta avanti oramai da molti anni il progetto #IODONO con il bazar solidale per donare abbigliamento, scarpe, biancheria e utensili casa. Si preparano corredini nascita per le famiglie bisognose, si raccolgono e distribuiscono accessori per l'infanzia, ausili per disabili, materiale scolastico, prodotti per l'igiene personale e per la casa. Inoltre durante le festività, Astrea avvia periodiche raccolte di costumi di Carnevale, giocattoli e uova di Pasqua.

"Il nostro è un appello importantissimo per continuare ad operare in maniera più efficace in favore di chi ne ha bisogno, - dice la presidente e fondatrice Rossana La Monica- Una richiesta che abbiamo inoltrato anche al Comune di Siracusa ma senza alcun riscontro, ecco perché, non avendo alternative, abbiamo deciso di girarla alla cittadinanza. Abbiamo bisogno di uno spazio più grande e contiamo sul buon cuore di chi voglia donare per il bene comune. Non importa se da ristrutturare, a quello pensiamo noi. Il luogo ideale sarebbe nella zona della Borgata, zona dove vivono molte delle famiglie che assistiamo e facilmente raggiungibile anche da chi non ha grandi possibilità". (ANSA).