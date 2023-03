Sanità: Gimbe, cure fuori Sicilia costano oltre 133 milioni

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - In Sicilia el 2020 si rileva un saldo negativo rilevante della mobilità sanitaria regionale, pari a - 173.330.201 euro. Lo dice il report della fondazione Gimbe "La mobilità sanitaria interregionale nel 2020" che fornisce un quadro oggettivo sul valore e composizione della migrazione sanitaria e sulle differenze regionali relative a: mobilità attiva; mobilità passiva; saldo totale; saldo pro-capite; valore della mobilità verso le strutture private, differenziato per ricoveri (ordinari e day hospital) e specialistica ambulatoriale.

I crediti della Regione sono 25.179.309 euro ovvero la Regione si colloca in 17sima posizione. I debiti sono 198.509.510 ovvero la Regione si colloca in ottava posizione L'83,4% del totale del saldo passivo si concentra in 6 Regioni: Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Basilicata.

Il saldo pro-capite di mobilità sanitaria è di - 36 euro, la regione si colloca in 15sima posizione (ANSA).