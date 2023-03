Motociclisti aggredirono ciclisti sull'Etna, 2 indagati

(ANSA) - CATANIA, 16 MAR - Due persone, S. A., di 26 anni, e P. K., di 45, sono state denunciate dai carabinieri perché ritenute gli autori di una aggressione a colpi di casco, calci e pugni compiuta il 17 dicembre dello scorso anno sull'Etna, nella pineta di Linguaglossa (Catania), ai danni di alcuni ciclisti che avevano fatto loro notare di avere danneggiato con le loro moto, insieme ad un numeroso gruppo di altri centauri, le aree boschive protette. Sono indagati in concorso per i delitti di violenza privata, deturpamento di bellezze naturali, deturpamento di beni paesaggistici e violazione della legge sulle aree protette.

Sono stati inoltre sanzionati per violazioni al Regolamento del Parco per un totale di oltre 1.300 euro. Le indagini sono state coordinate dalla Procura e svolte dai carabinieri e dal Corpo Forestale e hanno preso avvio dopo una denuncia del Presidente del Parco dell'Etna corredata da un video dell'aggressione, ripresa dalla go-pro di uno dei due ciclisti che è stato tratto dal web e dal quale è risultato che i due ciclisti erano stati insultati e po colpiti. Durante una perquisizione nelle abitazioni dei due sono stati trovati le moto con cui erano state realizzati gli illeciti ambientali e l'abbigliamento utilizzato dagli aggressori, che sono stati sequestrati. (ANSA).