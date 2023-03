Forum per la Pace in Sicilia nell'anniversario Sbarco 1943

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - Il Forum internazionale per la Pace, la Sicurezza e la Prosperità, giunto alla sua terza edizione, si svolgerà dal 27 al 29 marzo a Piazza Armerina (EN), nell'anno in cui cade l'ottantesimo anniversario dello Sbarco alleato in Sicilia avvenuto nel 1943. Sono attesi centinaia di partecipanti da 50 Paesi, tra studenti delle scuole superiori, universitari, cadetti di accademie e collegi militari, affiancati da accademici, professionisti militari e di pubblica sicurezza, operatori di pace, oltre che leader politici e amministratori. "Contro la disinformazione" è il tema scelto dal Forum che esaminerà, con tutti i partecipanti, gli effetti della disinformazione su pace, sicurezza e prosperità.

Nell'ottantesimo anniversario dello Sbarco sarà proprio il Forum ad aprire le manifestazioni che segneranno il ricordo dell'Operazione Husky. Diversi gli appuntamenti in calendario: dal 9 maggio, giorno del devastante bombardamento su Palermo, al 7 e 8 luglio quando alle Ciminiere di Catania si discuterà della "Sicilia nella seconda guerra mondiale" con gli storici di Italia, Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Germania. Dal 10 si potranno seguire i "walk" forniti di mappa che indicherà i luoghi dello Sbarco, i punti di interesse, le testimonianze dei local insider, e il tragitto seguito dalle truppe alleate, sbarcate lungo la costa siciliana, da Licata ad Augusta. Cammini propedeutici ad un futuro Museo diffuso della Campagna di Sicilia del 1943. Il 16 luglio, un grande evento di Pace a Caltagirone.

La manifestazione di Piazza Armerina nasce dalla collaborazione tra l'International Forum for Peace, Security & Prosperity (IFPSP), l'ente no-profit fondato dal canadese Stephen Gregory nel 2019, lo Stato Maggiore della Difesa attraverso il comandante militare dell'Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, e il Comune di Piazza Armerina, guidato dal sindaco Antonino Cammarata. (ANSA).