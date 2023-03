Caro voli: Schifani, la nostra battaglia non si fermerà

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - "Nel pomeriggio di ieri avevo chiesto a Ita l'aumento dei voli in aprile e l'abbassamento delle tariffe. Oggi la compagnia a capitale interamente pubblico ha risposto alla mia richiesta con una lettera che ci rende parzialmente soddisfatti perché è venuta incontro alla prima richiesta seppur prevedendo nuovi voli a tariffe controllate".

Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

"Rimane irrisolta per i mesi successivi - aggiunge - la inaccettabile situazione di cartello creato dalla stessa società e Ryanair che abbiamo denunciato all'Antitrust dalla quale ci attendiamo un provvedimento sanzionatorio. Per fortuna dal primo giugno opererà il terzo vettore Aeroitalia che consentirà ai siciliani di raggiungere il Continente con tariffe molto più basse, rispetto a quelle scandalosamente applicate nei confronti dei siciliani dalle compagnie che hanno fatto cartello, e che ha già venduto migliaia di biglietti pur non ancora operando. La nostra battaglia contro il caro voli non si fermerà". (ANSA).