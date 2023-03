Verso decreto legge per il Ponte sullo Stretto domani in Cdm

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il decreto legge per il Ponte sullo Stretto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri di domani. L'ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio in programma oggi alle 16.30, a quanto si apprende, è stato infatti integrato, con un dl "per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente", presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti. (ANSA).