Premi: Il Paladino di Sicilia alla memoria di Filippo Salvi

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - Il Paladino di Sicilia quest'anno andrà alla memoria del maresciallo del Ros Filippo Salvi, il carabiniere di 36 anni morto a Monte Catalfano nella notte del 12 luglio 2007 in un tragico incidente avvenuto mentre erano in corso le ricerche di Matteo Messina Denaro. Il riconoscimento sarà consegnato all'Arma dei carabinieri venerdì 24 marzo alle ore 18,00 dal sindaco di Castelbuono Mario Cicero. La cerimonia si svolgerà nell'aula consiliare.

A seguire alle ore 21,30 al Teatro Astra di Castelbuono andrà in scena "I giorni di Giuda - Intervista marziana", una piece teatrale che rappresenta una vera intervista mai fatta a Paolo Borsellino dal giornalista Francesco Vitale del Tg2 le cui risposte sono state date da Manfredi Borsellino figlio del giudice. Lo spettacolo ha debuttato nel 2019 in prima nazionale a Cosenza per "Musica contro le Mafie", la manifestazione di Libera di Don Ciotti.

In scena gli attori Marco Feo, Carlo D'Aubert e Giuditta Perriera con la partecipazione di Davide Meli alla tromba. La regia è di Angelo Butera.

Lo spettacolo il prossimo 4 maggio inizierà la tournee nazionale da Ferrara per la settimana della legalità. (ANSA).