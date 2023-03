Ponte Stretto:bozza decreto,a Mef non meno del 51% della spa

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Sette articoli, dall'assetto societario e la governance alle disposizioni finali. La bozza di Decreto legge recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il Continente riapre la partita del Ponte sullo Stretto. Ritorna la società Stretto di Messina Spa alla quale - si legge nel testo - "partecipano Rfi, Anas, le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51%, il Ministero dell'economia, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa".

"Il cronoprogramma di realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024". E' la data indicata per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina dalla bozza del decreto. (ANSA).