Fugge dalla guerra in Ucraina, muore in incidente stradale

(ANSA) - TERRASINI, 15 MAR - Era scappato dalla guerra in Ucraina con la famiglia ed è morto la scorsa notte in un incidente stradale a Terrasini, nel Palermitano, finendo con la sua auto contro un muro. Denis Artemenko, 29 anni, era a bordo di una Hyundai quando ha perso il controllo del mezzo, andato completamente distrutto nell'impatto. I vigili del fuoco del distaccamento di Partinico hanno estratto dalle lamiere il giovane e i sanitari del 118 hanno provato a rianimarlo, ma per lui non c'era più nulla da fare. (ANSA).